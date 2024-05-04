Російські обстріли пошкодили Пункт незламності та навчальний заклад на Херсонщині

Внаслідок російських обстрілів на Херсонщині пошкоджені Пункт незламності, стільникова вежа, навчальний заклад та 10 приватних будинків. Армія РФ минулої доби обстріляла 19 населених пунктів Херсонщини. Загиблих та поранених немає, повідомив керівник ОВА Прокудін, передає УНН.

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Зазначається, що минулої доби під ворожим вогнем опинилися Херсон, Антонівка, Зміївка, Червоний Маяк, Новоберислав, Томарине, Львове, Станіслав, Широка Балка, Гаврилівка, Берислав, Садове, Дніпровське, Інженерне, Комишани, Придніпровське, Осокорівка, Янтарне.

російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 10 приватних будинків. Були зафіксовані влучання в навчальний заклад, Пункт Незламності, стільникову вежу та приватні автомобілі.

Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

У передмісті Херсона від ворожого влучання загорілись будівлі: фото