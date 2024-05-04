Российские обстрелы повредили Пункт несокрушимости и учебное заведение на Херсонщине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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beryslavБерислав
lvovЛьвов
khersonХерсон
Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  141981 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  142018 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  144002 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  131248 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  109424 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  126977 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  125429 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119503 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  115249 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  102068 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

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29 апреля 2024, 12:29  •  337257 просмотра

Российские обстрелы повредили Пункт несокрушимости и учебное заведение на Херсонщине

Российские обстрелы в Херсонской области повредили "Точку несокрушимости", башню сотовой связи, учебное заведение и 10 частных домов, но не привели к жертвам среди гражданского населения.

Общество •   •  457 просмотра
Российские обстрелы повредили Пункт несокрушимости и учебное заведение на Херсонщине

Еще плюс 1260 оккупантов и 12 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 473 400 человек личного состава и 7366 танков.

Война •   •  2451 просмотра
Еще плюс 1260 оккупантов и 12 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

В Харькове из-за атаки дронов возникло три пожара - ГСЧС

Три пожара вспыхнули в Харькове из-за массированной атаки российских беспилотников в ночь на 4 мая, причем один крупный пожар охватил склады на площади около 3 000 квадратных метров, в результате чего 4 человека, в том числе ребенок, получили ранения.

Общество •   •  4256 просмотра
В Харькове из-за атаки дронов возникло три пожара - ГСЧС

На Днепропетровщине сбили 5 дронов, есть раненые и разрушения

5 российских беспилотников были сбиты в Днепропетровской области, что привело к ранениям, разрушениям инфраструктуры и жилых домов, а также пожару.

Общество •   •  4547 просмотра
На Днепропетровщине сбили 5 дронов, есть раненые и разрушения

Оккупанты нанесли 246 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области

Российские войска 246 раз атаковали 12 населенных пунктов Запорожской области, включая авиаудары, РСЗО, беспилотники и артиллерийский огонь, но жертв не зафиксировано.

Война •   •  5002 просмотра
Оккупанты нанесли 246 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области

В Италии запретили йогу для щенков

В Италии запретили "йогу для щенков" из-за беспокойства относительно благополучия щенков, которых используют на таких занятиях.

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В Италии запретили йогу для щенков

В Днепре задержали мужчину, который устроил стрельбу в гараже и ранил людей

В Днепре задержали 31-летнего мужчину, который открыл стрельбу в гараже и ранил двух людей в возрасте 23 и 35 лет.

Общество •   •  6966 просмотра
В Днепре задержали мужчину, который устроил стрельбу в гараже и ранил людей

Враг обстрелял из артиллерии акваторию Очаковской громады

Российские войска обстреляли акваторию Очаковской общины из артиллерии и отправили беспилотник "Ланцет" на территорию Куцурубского района Николаевской области, не вызвав жертв.

Общество •   •  8767 просмотра
Враг обстрелял из артиллерии акваторию Очаковской громады

На фронте произошло 119 боевых столкновений - Генштаб

За минувшие сутки произошло 119 боевых столкновений на разных участках фронта, во время которых украинские войска отбили многочисленные российские атаки, а противник нанес ракетные, авиационные и артиллерийские удары по украинским позициям и населенным пунктам.

Война •   •  11277 просмотра
На фронте произошло 119 боевых столкновений - Генштаб

Авиация Сил обороны нанесла 16 ударов по россиянам - Генштаб

За минувшие сутки украинская авиация нанесла 16 ударов по российским войскам, поразив 13 районов сосредоточения войск и 3 командных пункта противника, а украинские ракетные войска уничтожили 1 командный пункт и 2 российские артиллерийские установки.

Война •   •  9932 просмотра
Авиация Сил обороны нанесла 16 ударов по россиянам - Генштаб