Российские обстрелы повредили Пункт несокрушимости и учебное заведение на Херсонщине

В результате российских обстрелов на Херсонщине повреждены Пункт несокрушимости, сотовая башня, учебное заведение и 10 частных домов. Армия РФ за прошедшие сутки обстреляла 19 населенных пунктов Херсонщины. Погибших и раненых нет, сообщил руководитель ОВА Прокудин, передает УНН.

Детали

Отмечается, что за прошедшие сутки под вражеским огнем оказались Херсон, Антоновка, Змеевка, Красный Маяк, Новоберислав, Томарино, Львов, Станислав, Широкая Балка, Гавриловка, Берислав, Садовое, Днепровское, Инженерное, Камышаны, Приднепровское, Осокоровка, Янтарное.

российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 10 частных домов. Были зафиксированы попадания в учебное заведение, Пункт Несокрушимости, сотовую башню и частные автомобили.

Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

В пригороде Херсона от вражеского попадания загорелись здания: фото