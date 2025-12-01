В Бердянске взлетели на воздух захватчики с техникой: ГУР показало видео
Киев • УНН
В результате взрыва в Бердянске 19 ноября 2025 года в 22:20 по Киеву, пять оккупантов росгвардии ликвидированы, четверо получили тяжелые ранения. Также уничтожены два вражеских пикапа и бронеавтомобиль «тигр».
В результате "грохота" в Бердянске россияне понесли потери - девять захватчиков, вражеский "тигр" и два пикапа, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны в понедельник, показав видео, пишет УНН.
Детали
Как сообщили в ГУР, 19 ноября 2025 года в 22:20 по киевскому времени на въезде во временно оккупированный Бердянск на Запорожье под пропагандистским билбордом скопились российские захватчики - "их неторопливый разговор прервал мощный взрыв".
В результате успешной операции ГУР МО Украины и Движения сопротивления российской оккупации московиты понесли потери среди личного состава и техники: уничтожены пятеро захватчиков из так называемой "росгвардии", еще четверо - тяжелые "300"; повреждены два вражеских пикапа и бронеавтомобиль "тигр"
Как указали в разведке, "грохот в Бердянске поднял переполох - на место уничтожения российских оккупантов нагнали скорые и пожарные машины".
ГУР ликвидировало схему сбыта краденого топлива "кадыровцами" под Бердянском: прозвучало два взрыва30.11.25, 12:31 • 22138 просмотров