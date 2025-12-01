У Бердянську злетіли в повітря загарбники з технікою: ГУР показало відео
Київ • УНН
Внаслідок вибуху в Бердянську 19 листопада 2025 року о 22:20 за Києвом, п'ять окупантів Росгвардії ліквідовано, четверо отримали важкі поранення. Також знищено два ворожі пікапи та бронеавтомобіль «Тигр».
Внаслідок "гуркоту" в Бердянську росіяни зазнали втрат - дев’ятеро загарбників, ворожий "тіґр" і два пікапи, повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони у понеділок, показавши відео, пише УНН.
Деталі
Як повідомили у ГУР, 19 листопада 2025 року о 22:20 за київським часом на в’їзді до тимчасово окупованого Бердянська на Запоріжжі під пропагандистським білбордом скупчилися російські загарбники - "їхню неквапливу розмову перервав потужний вибух".
Унаслідок успішної операції ГУР МО України та Руху опору російській окупації московити зазнали втрат серед особового складу та техніки: знищено п’ятьох загарбників із так званої "росґвардії", ще четверо - важкі "300"; пошкоджено два ворожі пікапи та бронеавтомобіль "тіґр"
Як вказали у розвідці, "гуркіт у Бердянську зчинив переполох - на місце знищення російських окупантів нагнали швидкі та пожежні автівки".
ГУР ліквідувало схему збуту краденого палива "кадировцями" під Бердянськом: пролунало два вибухи30.11.25, 12:31 • 22108 переглядiв