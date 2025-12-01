$42.190.00
48.890.02
ukenru
06:00 • 4636 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
30 листопада, 18:02 • 27874 перегляди
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
30 листопада, 15:17 • 41212 перегляди
Українська делегація прибула на місце переговорів у МаяміVideo
30 листопада, 11:44 • 37121 перегляди
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
30 листопада, 10:20 • 38811 перегляди
Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський
30 листопада, 07:27 • 37017 перегляди
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрониPhoto
29 листопада, 18:27 • 35720 перегляди
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - ЗеленськийVideo
29 листопада, 17:13 • 42602 перегляди
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
29 листопада, 17:02 • 33700 перегляди
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопадаPhoto
29 листопада, 15:10 • 28328 перегляди
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У Бердянську злетіли в повітря загарбники з технікою: ГУР показало відео

Київ • УНН

 • 290 перегляди

Внаслідок вибуху в Бердянську 19 листопада 2025 року о 22:20 за Києвом, п'ять окупантів Росгвардії ліквідовано, четверо отримали важкі поранення. Також знищено два ворожі пікапи та бронеавтомобіль «Тигр».

У Бердянську злетіли в повітря загарбники з технікою: ГУР показало відео

Внаслідок "гуркоту" в Бердянську росіяни зазнали втрат - дев’ятеро загарбників, ворожий "тіґр" і два пікапи, повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони у понеділок, показавши відео, пише УНН.

Деталі

Як повідомили у ГУР, 19 листопада 2025 року о 22:20 за київським часом на в’їзді до тимчасово окупованого Бердянська на Запоріжжі під пропагандистським білбордом скупчилися російські загарбники - "їхню неквапливу розмову перервав потужний вибух".

Унаслідок успішної операції ГУР МО України та Руху опору російській окупації московити зазнали втрат серед особового складу та техніки: знищено п’ятьох загарбників із так званої "росґвардії", ще четверо - важкі "300"; пошкоджено два ворожі пікапи та бронеавтомобіль "тіґр"

- повідомили у ГУР.

Як вказали у розвідці, "гуркіт у Бердянську зчинив переполох - на місце знищення російських окупантів нагнали швидкі та пожежні автівки".

ГУР ліквідувало схему збуту краденого палива "кадировцями" під Бердянськом: пролунало два вибухи30.11.25, 12:31 • 22108 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
російська пропаганда
Війна в Україні
Запорізька область
Бердянськ