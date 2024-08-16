Взрыв в Бердянске возможно связан с ликвидацией псевдозаместителя "мэра" - МВА

Взрыв в центре Бердянска 15 августа может быть связан с ликвидацией псевдо заместителя "мэра" города, коллаборанта Павла Ищука. Об этом сообщила глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина, передает УНН.

По оперативной информации, поступившей в Бердянскую МВА, утренний взрыв в центре города в 5 утра, может быть связан с ликвидацией, псевдо заместителя "мэра" Бердянска по внешней, внутренней политике и массовым коммуникациям, коллаборациониста Павла Ищука - написала Галицина.

Она также указала, что учитывая объективные причины, связанные с оккупацией города, информация может уточняться.

Дополнение

Решением Октябрьского районного суда Запорожья от 15 мая 2023 года Павел Ищук заочно признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.111-1 УК Украины и назначено наказание в виде 8 (восьми) лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти, местного самоуправления, государственных, коммунальных предприятиях, учреждениях, организациях любой формы собственности и в органах, предоставляющих публичные услуги, сроком на 15 лет, с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

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