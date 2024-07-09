Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области российские захватчики на треть повысили тариф на водоснабжение, с которым в городе постоянные перебои. Об этом в Телеграмме сообщила начальница Бердянской МВА Виктория Галицина, передает УНН.

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"Ситуация в оккупированном Бердянске ухудшается с каждым днем. Город страдает от постоянных масштабных прорывов водопровода, из-за чего жители вынуждены днями сидеть без воды. Только за предыдущие сутки в городе произошло около 50 прорывов", - написала она.

По словам руководительницы МВА, вместо решения насущных проблем с водоснабжением, фейковая "власть" с 1 июля повысила тарифы на холодное водоснабжение и водоотвод.

Галицина уточнила: если раньше абоненты платили 36,63 российского рубля за кубометр воды, то теперь тариф для населения вырос почти на треть и составляет 48,18 рубля.

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