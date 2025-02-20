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В Бердянске ликвидирован заместитель главы оккупационной администрации города евгений богданов - ГУР

В Бердянске ликвидирован заместитель главы оккупационной администрации города евгений богданов - ГУР

Киев  •  УНН

 • 5421 просмотра

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В Бердянске взорвался автомобиль Renault Duster, в котором находился евгений богданов - заместитель главы оккупационной администрации. Он отвечал за финансы и строительство фортификаций в оккупированной Запорожской области.

Сегодня, 20 февраля, во временно оккупированном Бердянске в собственном автомобиле был ликвидирован заместитель главы оккупационной администрации Бердянска евгения богданова. Об этом сообщает Главное управление разведки, передает УНН.

20 февраля 2025 года в 6:05 возле 96-го дома на Восточном проспекте временно оккупированного Бердянска взорвался серый автомобиль Renault Duster - выгорел дотла; на место прибыли российско-оккупационные службы. Внутри машины находился военный преступник богданов евгений юрьевич - гражданин государства-агрессора россии, который формально занимал должность так называемого заместителя главы оккупационной администрации Бердянска

 - сообщили в ГУР.

В разведке отмечают, что в обязанности богданова входили, в частности, контроль за финансами в оккупационной администрации и организация строительства фортификационных сооружений во временно оккупированных районах Запорожской области.

Во время своего пребывания на оккупированных украинских территориях евгений богданов неоднократно совершал военные преступления против граждан Украины.

Военный преступник родился 11 августа 1970 года в городе Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области. В Бердянск прибыл сразу после захвата города войсками государства-агрессора в 2022 году. В оккупационную администрацию назначен по указанию российских спецслужб 

- добавили в разведке.

Напомним

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Павел Башинский

Павел Башинский

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