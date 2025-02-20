У Бердянську ліквідовано заступника голови окупаційної адміністрації міста євгенія богданова - ГУР

Сьогодні, 20 лютого, в тимчасово окупованому Бердянську у власному автомобілі було ліквідовано заступника голови окупаційної адміністрації Бердянська євгенія богданова. Про це повідомляє Головне управління розвідки, передає УНН.

20 лютого 2025 року о 6:05 біля 96-го будинку на Східному проспекті тимчасово окупованого Бердянська вибухнув сірий автомобіль Renault Duster - вигорів дотла; на місце прибули російсько-окупаційні служби. Всередині машини перебував воєнний злочинець богданов євгеній юрійович - громадянин держави-агресора росії, який формально обіймав посаду так званого заступника голови окупаційної адміністрації Бердянська - повідомили в ГУР.

У розвідці зазначають, що до обов’язків богданова входили, зокрема, контроль за фінансами в окупаційній адміністрації та організація будівництва фортифікаційних споруд у тимчасово окупованих районах Запорізької області.

Під час свого перебування на окупованих українських територіях євгеній богданов неодноразово вчиняв воєнні злочини проти громадян України.

Воєнний злочинець народився 11 серпня 1970 року в місті пікальово бокситогірського району ленінградської області. До Бердянська прибув одразу після захоплення міста військами держави-агресора у 2022 році. В окупаційну адміністрацію призначений за вказівкою російських спецслужб - додали в розвідці.

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