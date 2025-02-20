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"Божа кара" від російських волонтерів: у рф вибухають FPV-окуляри на очах у пілотів - джерело

Київ • УНН

 • 24400 перегляди

Українська розвідка організувала масштабну операцію з передачі окупантам окулярів для керування FPV-дронами з вбудованою вибухівкою. Російські волонтери безкоштовно доставили "спеціальні" окуляри до підрозділів БПЛА ворожої армії.

Фахівці Головного управління розвідки України провели операцію "з випалювання ворожих очей". У лавах окупантів сталася серія вибухів окулярів для керування FPV-дронами. Про це УНН повідомили власні джерела.

Деталі

В окупаційних військах рф, за даними співрозмовника УНН, "трапилася серія вибухів окулярів для FPV-дронів під час їхнього використання пілотами". Російські пропагандисти пишуть про десятки подібних випадків, що сталися у кількох областях рф у перші дні лютого.

Як повідомляють джерела в українських спецслужбах, за операцією стоять фахівці Головного управління розвідки України. Зазначається, що всередині окулярів, які передали пілотам FPV російські волонтери, була вмонтована вибухівка.

За словами причетних до операції, для виконання завдання було придбано велику партію FPV окулярів для пілотів зс рф. Фахівці української розвідки додатково обладнали їх функцією дистанційного підриву. Після цього, у координації з ГУР, російські волонтери безплатно, як благодійну допомогу, відправили "вибухові" окуляри до підрозділів БПЛА ворожої армії.

"Тепер на пілотів FPV-дронів зс російської федерація почала масово сходити "БОЖА КАРА", за тих безневинно вбитих ними людей і звірства, які вони вчиняють. Згодом таких фактів буде значно більше, адже тепер "бандерівські криївки", де виготовляють окуляри з сюрпризом для російських окупантів, є вже не тільки в Українських Карпатах, а і в російському Сибіру", - зазначають автори операції.

"Сьогодні жахи війни відбуваються у буквальному сенсі просто на очах ворожих FPV-пілотів. Це заслужене покарання за ті воєнні злочини, які російські окупанти щодня вчиняють проти України", - повідомили у спецслужбі.

Джерела в ГУР підкреслюють, що "тривала й складна операція з випалювання ворожих очей триває".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна

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