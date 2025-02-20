"Божья кара" от российских волонтеров: в рф взрываются FPV-очки на глазах у пилотов - источник

Специалисты Главного управления разведки Украины провели операцию "по выжиганию вражеских глаз". В рядах оккупантов произошла серия взрывов очков для управления FPV-дронами. Об этом УНН сообщили собственные источники.

Детали

В оккупационных войсках рф, по данным собеседника УНН, "произошла серия взрывов очков для FPV-дронов во время их использования пилотами". Российские пропагандисты пишут о десятках подобных случаев, произошедших в нескольких областях рф в первые дни февраля.

Как сообщают источники в украинских спецслужбах, за операцией стоят специалисты Главного управления разведки Украины. Отмечается, что внутри очков, которые передали пилотам FPV российские волонтеры, была вмонтирована взрывчатка.

По словам причастных к операции, для выполнения задачи была приобретена крупная партия FPV очков для пилотов вс рф. Специалисты украинской разведки дополнительно оборудовали их функцией дистанционного подрыва. После этого, в координации с ГУР, российские волонтеры бесплатно, как благотворительную помощь, отправили "взрывные" очки в подразделения БПЛА вражеской армии.

"Теперь на пилотов FPV-дронов вс российской федерация начала массово сходить "БОЖЬЯ КАРА", за тех невинно убитых ими людей и зверства, которые они совершают. Впоследствии таких фактов будет значительно больше, ведь теперь "бандеровские крыивки", где изготавливают очки с сюрпризом для российских оккупантов, есть уже не только в Украинских Карпатах, а и в российской Сибири", - отмечают авторы операции.

"Сегодня ужасы войны происходят в буквальном смысле прямо на глазах вражеских FPV-пилотов. Это заслуженное наказание за те военные преступления, которые российские оккупанты ежедневно совершают против Украины", - сообщили в спецслужбе.

Источники в ГУР подчеркивают, что "длительная и сложная операция по выжиганию вражеских глаз продолжается".