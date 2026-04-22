В Белом доме заявили, что сроки войны и перемирия будет определять Трамп, четких сроков пока нет

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что сроки завершения войны не определены и будут зависеть от решения президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

По словам Ливитт, окончательное решение о продолжительности войны будет принимать Трамп, когда сочтет это соответствующим интересам США и американцев. Она подчеркнула, что пока нет четких ориентиров по срокам.

В то же время пресс-секретарь опровергла информацию о якобы установленном трехдневном или пятидневном дедлайне для продления режима прекращения огня, подчеркнув, что такие сообщения "не соответствуют действительности".

Позиция США по Ирану

Ливитт отметила, что США ожидают от иранского руководства единой позиции относительно возможных договоренностей. По ее словам, сейчас из Тегерана поступают противоречивые сигналы.

От иранских лидеров звучит много разных сообщений, которые являются публичной бессмыслицей и отличаются от частного тона – заявила она.

Она также добавила, что американская разведка имеет достаточное понимание ситуации, однако в Вашингтоне хотят видеть согласованный ответ со стороны Ирана.

Перемирие и давление на Иран

Ливитт подтвердила, что режим прекращения огня, который ранее продлил Трамп, не имеет определенного срока действия. В то же время экономическое давление на Иран продолжается. В частности, по ее словам, США продолжают экономические меры, включая военно-морскую блокаду, которая фактически остановила экспорт иранской нефти.

Сейчас карты в руках президента Трампа – сказала Ливитт.

Она также отметила, что Трамп "доволен" действием морской блокады и считает, что Иран находится в слабой позиции.

