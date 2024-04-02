В Белом доме вызвали обеспокоенность из-за закрытия в Израиле Al Jazeera

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что если сообщения о том, что Израиль пытается закрыть новостное издание Al Jazeera, являются правдивыми, это будет "глубоко обеспокоенным". Об этом пишет The Jerusalem Post, передает УНН.

Детали

В понедельник вечером, 1 апреля, израильский парламент Кнессет одобрил так называемый закон об Аль-Джазире, который предоставляет правительству временные полномочия запрещать иностранным новостным сетям работать в Израиле, если службы безопасности считают, что они наносят ущерб национальной безопасности.

Израиль ранее обвинял станцию в агитации против него среди арабских зрителей.

Из-за проблем безопасности: Израиль приблизился к закрытию трансляции в стране канала Al Jazeera