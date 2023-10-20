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Из-за проблем безопасности: Израиль приблизился к закрытию трансляции в стране канала Al Jazeera

Киев • УНН

 • 220682 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. Правительство Израиля одобрило правила, которые позволят в стране временно закрывать иностранные новостные каналы во время чрезвычайного положения. Среди вещателей, наносящих вред безопасности государства, правительством Израиля рассматривается канал новостей Al Jazeera. Об этом сообщает УНН, со ссылкой на публикацию The Times of Israel.

Из-за проблем безопасности: Израиль приблизился к закрытию трансляции в стране канала Al Jazeera

Детали

Израильское правительство объявило в пятницу, 20 октября, что одобрило чрезвычайные правила, которые закрывают вещатели, наносящие ущерб безопасности государства. Министр связи страны Шломо Кархи согласовал принятие этих правил, упомянув о закрытии новостного канала Al Jazeera, который, по его мнению, нанес ущерб национальной безопасности.

Цитата

«Израиль находится в состоянии войны на земле, в воздухе, на море и на фронте публичной дипломатии. Мы никоим образом не позволим трансляций, которые наносят ущерб безопасности государства… Трансляции и репортажи Al Jazeera являются подстрекательством против Израиля, помогают ХАМАС-ИГИЛ и террористическим организациям в их пропаганде и поощряют насилие против Израиля», – заявил Кархи.

Если инициативу одобрит министр обороны Израиля Йоав Галант и одобрит Уставный кабинет безопасности, это будет означать закрытие местного бюро катарской телекомпании Al Jazeera.

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