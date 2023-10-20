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У Британії заборонили ізраїльський та палестинський прапори під час футбольних матчів

Київ • УНН

 • 247651 перегляди

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. У Великій Британії Прем'єр-ліга та EFL заборонили будь-які ізраїльські та палестинські прапори на футбольних матчах цими вихідними, щоб уникнути будь-яких можливих інцидентів. Про це повідомляє Daily Mail, передає УНН.

У Британії заборонили ізраїльський та палестинський прапори під час футбольних матчів

Деталі

Триваючий конфлікт на Близькому Сході між Ізраїлем і терористичною групою ХАМАС викликав неоднозначну реакцію у Великій Британії, тому обидві футбольні організації не хочуть, щоб під час заходу на стадіоні відбувалися сутички.

Проте гравці, персонал і офіційні особи носитимуть чорні пов’язки на знак поваги до всіх, хто постраждав. Та вшанують пам’ять жертв конфлікту хвилиною мовчання.

Нагадаємо

Після нападу ХАМАС на Ізраїль та початку війни, в усьому світі почали відбуватися мітинги на підтримку обох сторін. Зокрема у США відбулися сутички між прихильниками Ізраїлю та Палестини.

Слідом у Франції не вдалося уникнути сутички між поліцією та пропалестинськими протестувальниками.

Також тисячі пропалестинських протестувальників виходили на вулиці по всій Британії. 

Та нещодавно у столиці Німеччини Берліні учасники несанкціонованих пропалестинських акцій, де живе велика кількість арабських мігрантів, закидали поліцейських камінням.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У УЄФА заявили, що матчі в Ізраїлі не проводитимуться "до подальшого повідомлення"

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