У Британії заборонили ізраїльський та палестинський прапори під час футбольних матчів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. У Великій Британії Прем'єр-ліга та EFL заборонили будь-які ізраїльські та палестинські прапори на футбольних матчах цими вихідними, щоб уникнути будь-яких можливих інцидентів. Про це повідомляє Daily Mail, передає УНН.
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Триваючий конфлікт на Близькому Сході між Ізраїлем і терористичною групою ХАМАС викликав неоднозначну реакцію у Великій Британії, тому обидві футбольні організації не хочуть, щоб під час заходу на стадіоні відбувалися сутички.
Проте гравці, персонал і офіційні особи носитимуть чорні пов’язки на знак поваги до всіх, хто постраждав. Та вшанують пам’ять жертв конфлікту хвилиною мовчання.
Нагадаємо
Після нападу ХАМАС на Ізраїль та початку війни, в усьому світі почали відбуватися мітинги на підтримку обох сторін. Зокрема у США відбулися сутички між прихильниками Ізраїлю та Палестини.
Слідом у Франції не вдалося уникнути сутички між поліцією та пропалестинськими протестувальниками.
Також тисячі пропалестинських протестувальників виходили на вулиці по всій Британії.
Та нещодавно у столиці Німеччини Берліні учасники несанкціонованих пропалестинських акцій, де живе велика кількість арабських мігрантів, закидали поліцейських камінням.
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