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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Британии запретили израильский и палестинский флаги во время футбольных матчей

Киев • УНН

 • 247650 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. В Великобритании Премьер-лига и EFL запретили любые израильские и палестинские флаги на футбольных матчах в эти выходные, чтобы избежать любых возможных инцидентов. Об этом сообщает Daily Mail, передает УНН.

В Британии запретили израильский и палестинский флаги во время футбольных матчей

Детали

Продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке между Израилем и террористической группой ХАМАС вызвал неоднозначную реакцию в Великобритании, поэтому обе футбольные организации не хотят, чтобы во время мероприятия на стадионе происходили столкновения.

Однако игроки, персонал и официальные лица будут носить черные повязки в знак уважения ко всем, кто пострадал. И почтят память жертв конфликта минутой молчания.

Напомним

После нападения ХАМАС на Израиль и начала войны, во всем мире начали происходить митинги в поддержку обеих сторон. В частности в США произошли столкновения между сторонниками Израиля и Палестины.

Следом во Франции не удалось избежать столкновения между полицией и пропалестинскими протестующими.

Также тысячи пропалестинских протестующих выходили на улицы по всей Британии. 

И недавно в столице Германии Берлине участники несанкционированных пропалестинских акций, где живёт большое количество арабских мигрантов, забросали полицейских камнями.

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