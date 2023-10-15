У Великій Британії тисячі людей вийшли на акції протесту у підтримку Палестини
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Тисячі пропалестинських протестувальників вийшли на вулиці по всій Великобританії, зокрема в Лондоні та Манчестері. Про це пише ВВС, передає УНН.
Деталі
У Лондоні понад 1000 поліцейських були залучені під час маршу протестувальників від BBC New Broadcasting House до Downing Street.
Поліція повідомила, що було заарештовано сім осіб, у тому числі одного за вчинення злочину та двох за порушення громадського порядку.
У Лондоні під час демонстрації кампанії солідарності з Палестиною під час маршу до Даунінг-стріт люди розмахували прапорами Палестини та плакатами підтримки.
Зазначається, що станом на 19:40 у суботу територія навколо Трафальгарської площі вільна, а основний натовп учасників маршу розійшовся.
Раніше поліція заявляла, що були невеликі осередки заворушень, включаючи факели, пляшки та феєрверки, які кидали в поліцію.
Нагадаємо
У кількох містах США таких, як Нью-Йорк, Атланта, Чикаго, Флорида та Вашингтон, відбулися мітинги на підтримку Ізраїлю та Палестини. Під час деяких з них виникли конфлікти.