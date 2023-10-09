У США відбулися сутички між прихильниками Ізраїлю та Палестини
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. У кількох містах США, таких як Нью-Йорк, Атланта, Чикаго, Флорида та Вашингтон, відбулися мітинги на підтримку Ізраїлю та Палестини. Під час деяких з них виникли конфлікти. Про це йдеться в Hindustan Times, пише УНН.
Деталі
На тлі конфлікту між Ізраїлем і палестинським ХАМАС прихильники обох сторін провели відповідні мітинги в багатьох містах США в неділю і сьогодні.
У деяких місцях також повідомлялося про сутички.
Наприклад у Флориді на мітингу у Форт-Лодердейлі сталася бійка між ізраїльськими прихильниками та протестувальниками, які підтримують дії Палестини. Було помічено, як протестувальники з прапорами з обох сторін били один одного, коли поліція Флориди намагалася втрутитися.
Цитата
«Підтримка ХАМАС у Лодердейлі є огидною. ХАМАС — це терористична група, яка прагне знищити Ізраїль і чинить звірства заради досягнення цієї мети. Ми пишаємося відносинами між Флоридою та Ізраїлем і добре пам’ятаємо підтримку, яку ми отримали від ЦАХАЛ після обвалення вежі в Серфсайді. Флорида підтримує Ізраїль, коли він стикається з одним із найбільших викликів», - сказав у дописі на X Губернатор Флориди Рон ДеСантіс.
Нагадаємо
Вранці 7 жовтня бойовики руху ХАМАС вдерлися на територію Ізраїлю та завдали масових ракетних ударів з території сектора Гази.
9 жовтня у ВПС Ізраїлю вказали, що військові відновили контроль над усіма містами біля кордону з Газою.
З початку конфлікту орієнтовна кількість загиблих зросла до 800 осіб.