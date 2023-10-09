Кількість жертв в Ізраїлі зросла до 800

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Водночас у МОЗ Ізраїлю заявляють, що станом на сьогодні вдень до лікарень доставлено 2506 постраждалих, у тому числі 23 у критичному стані та 353 у важкому стані.

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Нагадаємо

На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масової атаки, включаючи ракетні удари з території сектора Гази. Бойовики проникли на південь країни. Після чого ЦАХАЛ завдав серію повітряних ударів по угрупованню ХАМАС. А також по Лівану після того, як по території Ізраїлю були випущені снаряди. 9 жовтня у ВПС Ізраїлю вказали, що військові відновили контроль над усіма містами біля кордону з Газою.