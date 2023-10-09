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Число жертв в Израиле возросло до 800

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 октября. УНН. Предполагаемое число погибших в Израиле во время нападения ХАМАСа и последующих боев возросло до 800 человек. Об этом сообщает Times of Israel, передает УНН.

Детали

В то же время в Минздраве Израиля заявляют, что по состоянию на сегодня в больницы доставлены 2506 пострадавших, в том числе 23 в критическом состоянии и 353 в тяжелом состоянии.

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Напомним

На рассвете 7 октября Израиль подвергся массовой атаке, включая ракетные удары с территории Сектора Газа. Боевики проникли на юг страны. После чего ЦАХАЛ нанес серию воздушных ударов по группировке ХАМАС. А также по Ливану после того, как по территории Израиля были выпущены снаряды. 9 октября в ВВС Израиля указали, что военные восстановили контроль над всеми городами у границы с Газой.

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