В США произошли столкновения между сторонниками Израиля и Палестины

КИЕВ. 10 октября. УНН. В нескольких городах США, таких как Нью-Йорк, Атланта, Чикаго, Флорида и Вашингтон, прошли митинги в поддержку Израиля и Палестины. Во время некоторых из них возникли конфликты. Об этом говорится в Hindustan Times, пишет УНН.