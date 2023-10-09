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В США произошли столкновения между сторонниками Израиля и Палестины

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 октября. УНН. В нескольких городах США, таких как Нью-Йорк, Атланта, Чикаго, Флорида и Вашингтон, прошли митинги в поддержку Израиля и Палестины. Во время некоторых из них возникли конфликты. Об этом говорится в Hindustan Times, пишет УНН.

Детали

На фоне конфликта между Израилем и палестинским ХАМАС сторонники обеих сторон провели соответствующие митинги во многих городах США в воскресенье и сегодня. 

В некоторых местах также сообщалось о стычках.

Например, во Флориде на митинге в Форт-Лодердейле произошла драка между израильскими сторонниками и протестующими, поддерживающими действия Палестины. Было замечено, как протестующие с флагами с обеих сторон избивали друг друга, когда полиция Флориды пыталась вмешаться.

Цитата

«Поддержка ХАМАС в Лодердейле отвратительна. ХАМАС — это террористическая группа, стремящаяся уничтожить Израиль и совершающая зверства ради достижения этой цели. Мы гордимся отношениями между Флоридой и Израилем и хорошо помним поддерживаем ЦАХАЛ после обрушения башни в Серфсайде. Флорида поддерживает Израиль, когда он сталкивается с одной из самых больших проблем», - сказал Губернатор Флориды Рон ДеСантис в своем посте на X.

Напомним

Утром 7 октября боевики движения ХАМАС ворвались на территорию Израиля и нанесли массовые ракетные удары с территории сектора Газа. 

9 октября в ВВС Израиля указали, что военные восстановили контроль над всеми городами у границы с Газой. 

С начала конфликта предполагаемое число погибших увеличилось до 800 человек. 

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