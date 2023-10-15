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В Великобритании тысячи людей вышли на акции протеста в поддержку Палестины в Великобритании

Киев • УНН

 • 715376 просмотра

КИЕВ. 15 октября. УНН. Тысячи пропалестинских протестующих вышли на улицы по всей Великобритании, в частности в Лондоне и Манчестере. Об этом пишет ВВС, передает УНН.

В Великобритании тысячи людей вышли на акции протеста в поддержку Палестины в Великобритании

Детали 

В Лондоне более 1000 полицейских были задействованы во время марша протестующих от BBC New Broadcasting House до Downing Street.

Полиция сообщила, что были арестованы семь человек, в том числе один за совершение преступления и двое за нарушение общественного порядка.

В Лондоне во время демонстрации кампании солидарности с Палестиной во время марша к Даунинг-стрит люди размахивали флагами Палестины и плакатами поддержки.

Отмечается, что по состоянию на 19:40 в субботу территория вокруг Трафальгарской площади свободна, а основная толпа участников марша разошлась.

Ранее полиция заявляла, что были небольшие очаги беспорядков, включая факелы, бутылки и фейерверки, которые бросали в полицию.

Напомним

В нескольких городах США таких, как Нью-Йорк, Атланта, Чикаго, Флорида и Вашингтон, состоялись митинги в поддержку Израиля и Палестины. Во время некоторых из них возникли конфликты.

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