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Франція застосувала сльозогінний газ під час заборонених пропалестинських мітингів

Франція застосувала сльозогінний газ під час заборонених пропалестинських мітингів

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Заборонена французькою владою акція протесту, скликана пропалестинськими організаціями та лівими рухами в Парижі, вилилася у зіткнення з поліцією. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Поліцейські застосували сльозогінний газ та водомети для розгону протестувальників, які палили фаєри та скандували "Ми – палестинці".

Учасники демонстрації, вийшли на акцію протесту з багатьма палестинськими прапорами та нанесли фарбою напис "Свобода Палестині!" та "Ізраїль вбивця" на пам'ятник на площі Республіки у східній частині Парижа.

У четвер міністерство внутрішніх справ країни запровадило заборону на антиізраїльські демонстрації, побоюючись, що вони можуть вилитися в заворушення. Раніше аналогічне рішення ухвалила міська влада Парижа. Глава відомства Жераль Дарманен погрожував депортацією іноземцям, які порушать заборону.

Паралельно із цими протестами у Парижі проходять мирні акції у підтримку Ізраїлю.

Додамо

Президент країни Еммануель Макрон заявив, що 13 громадян Франції загинули під час масової атаки ХАМАС на ізраїльтян у суботу, а з 17 інших зниклих безвісти четверо були дітьми. Він назвав ХАМАС "терористичною організацією, яка хоче смерті народу Ізраїлю".

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