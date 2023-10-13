Франция применила слезоточивый газ во время запрещенных пропалестинских митингов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Запрещенная французскими властями акция протеста, созванная пропалестинскими организациями и левыми движениями в Париже, вылилась в столкновения с полицией. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Полицейские применили слезоточивый газ и водометы для разгона протестующих, которые жгли файеры и скандировали "Мы – палестинцы".
Участники демонстрации, вышли на акцию протеста со многими палестинскими флагами и нанесли краской надпись "Свобода Палестине!" и "Израиль убийца" на памятник на площади Республики в восточной части Парижа.
В четверг министерство внутренних дел страны ввело запрет на антиизраильские демонстрации, опасаясь, что они могут вылиться в беспорядки. Ранее аналогичное решение приняли городские власти Парижа. Глава ведомства Жераль Дарманен угрожал депортацией иностранцам, которые нарушат запрет.
Параллельно с этими протестами в Париже проходят мирные акции в поддержку Израиля.
Добавим
Президент страны Эммануэль Макрон заявил, что 13 граждан Франции погибли во время массовой атаки ХАМАС на израильтян в субботу, а из 17 других пропавших без вести четверо были детьми. Он назвал ХАМАС "террористической организацией, которая хочет смерти народа Израиля".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Красный Крест контактирует с ХАМАС, чтобы попытаться освободить заложников