В УЄФА заявили, що матчі в Ізраїлі не проводитимуться "до подальшого повідомлення"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Виконавчий комітет УЄФА відмінив усі матчі в Ізраїлі під своєю егідою до подальшого повідомлення, передає УНН із посиланням на УЄФА.
Цитата
"Після ретельної оцінки поточної ситуації з безпекою та безпекою на всій території Ізраїлю Виконавчий комітет УЄФА вирішив, що жодні матчі змагань УЄФА не проводяться в Ізраїлі до подальшого повідомлення", - йдеться у повідомленні.
Додамо
Ізраїльська футбольна асоціація та її клуби «Маккабі Хайфа» та «Маккабі Тель-Авів» отримали прохання запропонувати альтернативні місця/стадіони (які мають відповідати всім діючим правилам УЄФА) за межами території Ізраїлю для використання їхніх домашніх матчів до тих пір, поки це рішення залишається в силі.
Крім того, УЄФА оголосив про наступні відстрочки:
Ліга Європи УЄФА
Матч «Вільяреал» проти «Маккабі Хайфа» (група F – четвер, 26 жовтня) перенесено на середу, 6 грудня 2023 року.
Ліга конференцій Європи УЄФА
Матч «Маккабі» Тель-Авів – «Зоря» Луганськ (група B — четвер, 26 жовтня) перенесено на суботу, 25 листопада 2023 року.