В УЕФА заявили, что матчи в Израиле не будут проводиться "до дальнейшего уведомления"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Исполнительный комитет УЕФА отменил все матчи в Израиле под своей эгидой до дальнейшего уведомления, передает УНН со ссылкой на УЕФА.
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"После тщательной оценки текущей ситуации с безопасностью и безопасностью на всей территории Израиля Исполнительный комитет УЕФА решил, что никакие матчи соревнований УЕФА не проводятся в Израиле до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении.
Добавим
Израильская футбольная ассоциация и ее клубы «Маккаби Хайфа» и «Маккаби Тель-Авив» получили просьбу предложить альтернативные места/стадионы (которые должны соответствовать всем действующим правилам УЕФА) за пределами территории Израиля для использования их домашних матчей до тех пор, пока это решение остается в силе.
Кроме того, УЕФА объявил о следующих отсрочках:
Лига Европы УЕФА
Матч «Вильяреал» против «Маккаби Хайфа» (группа F – четверг, 26 октября) перенесен на среду, 6 декабря 2023 года.
Лига конференций Европы УЕФА
Матч «Маккаби» Тель-Авив – «Зоря» Луганск (группа B — четверг, 26 октября) перенесен на субботу, 25 ноября 2023 года.