В УЕФА заявили, что матчи в Израиле не будут проводиться "до дальнейшего уведомления"

$41.080.11
45.050.50
ukru
Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы
Эксклюзив
14:05 • 10334 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 17664 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 29448 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
10:26 • 112457 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 63687 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 83090 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 235515 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 77090 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 125841 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 168210 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
4.7м/с
43%
Популярные новости

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 107007 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

8 апреля, 06:39 • 102130 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 157748 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 76399 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 29316 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 112458 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 158838 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 235517 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 280785 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 331672 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Денис Шмыгаль

Барт Де Вевер

Алексей Чернышов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Бельгия

Китай

Реклама
УНН Lite

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 12101 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 30120 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 77158 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 59817 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 58055 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

DJI Mavic

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Нью-Йорк Таймс

В УЕФА заявили, что матчи в Израиле не будут проводиться "до дальнейшего уведомления"

Киев • УНН

 • 274324 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Исполнительный комитет УЕФА отменил все матчи в Израиле под своей эгидой до дальнейшего уведомления, передает УНН со ссылкой на УЕФА.

В УЕФА заявили, что матчи в Израиле не будут проводиться "до дальнейшего уведомления"

Цитата

"После тщательной оценки текущей ситуации с безопасностью и безопасностью на всей территории Израиля Исполнительный комитет УЕФА решил, что никакие матчи соревнований УЕФА не проводятся в Израиле до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении.

Добавим

Израильская футбольная ассоциация и ее клубы «Маккаби Хайфа» и «Маккаби Тель-Авив» получили просьбу предложить альтернативные места/стадионы (которые должны соответствовать всем действующим правилам УЕФА) за пределами территории Израиля для использования их домашних матчей до тех пор, пока это решение остается в силе.

Кроме того, УЕФА объявил о следующих отсрочках:

Лига Европы УЕФА

Матч «Вильяреал» против «Маккаби Хайфа» (группа F – четверг, 26 октября) перенесен на среду, 6 декабря 2023 года.

Лига конференций Европы УЕФА

Матч «Маккаби» Тель-Авив – «Зоря» Луганск (группа B — четверг, 26 октября) перенесен на субботу, 25 ноября 2023 года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт
Brent
$64.72
Bitcoin
$79,919.00
S&P 500
$5,245.13
Tesla
$245.90
Газ TTF
$36.63
Золото
$3,025.35
Ethereum
$1,566.81