Пропалестинські демонстранти у Берліні закидали поліцію камінням
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. У столиці Німеччини Берліні учасники несанкціонованих пропалестинських акцій, де живе велика кількість арабських мігрантів, закидали поліцейських камінням, пляшками, а також запускали по них піротехніку. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
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Попри заборону пропалестинських демонстрацій у Берліні, увечері в середу, 18 жовтня, у столичному районі Нойкельн, знову зібралися протестувальники. У результаті акція закінчилася сутичками з поліцією, які тривали кілька годин.
Заворушення на вулиці Зонненалле стихли лише пізно ввечері. Демонстранти кидали у поліцейських каміння та пляшки, а також обстрілювали їх піротехнікою. Внаслідок цього постраждали кілька співробітників, повідомили в берлінській поліції. "Ситуація на півночі Нойкельна залишається напруженою", - заявила глава поліції Берліна Барбара Словік.
За повідомленням поліції, загалом у ході несанкціонованих акцій було затримано десятки людей. Зазначається, що на демонстраціях "панувала агресивна атмосфера", учасники скандували: "Свободу Палестині". Вони також підпалювали предмети на вулицях та використовували піротехніку, через що на балконі одного з будинків почалася пожежа.
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