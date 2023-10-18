У Берліні невідомі кинули коктейлі Молотова у будівлю єврейської спільноти
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. У центральному районі Берліна невідомі кинули дві пляшки з коктейлем Молотова в будівлю, де розташовані різні заклади єврейської спільноти. Про спробу підпалу, посилаючись на допис спільноти Kahal Adass Yisroel у мережі X, пише видання Der Tagesspiegel, передає УНН.
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У ніч на середу 18 жовтня, як повідомляється, невідомі кинули дві пляшки з коктейлем Молотова в будівлю на Брунненштрассе в Берлін-Мітте, де розташовані різні заклади єврейської спільноти. Як повідомляється, до них належать синагога, приміщення школи та дитячий садок. Про спробу підпалу повідомили представники постраждалої громади - спільнота Kahal Adass Jisroel підтвердила на платформі X подробиці зухвалого випадку.
Пляшки із запальною сумішшю були справними та згоріли, однак будівля не загорілася. За даними німецьких ЗМІ, постраждалих немає.
Як зазначається, комісар Берліна з антисемітизму побоюється подальших актів насильства.
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October 18, 2023