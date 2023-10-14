Франція оголосила режим найвищої готовності: пов'язує напад у школі з подіями на Близькому Сході

ukru
29 березня, 17:57 • 154030 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 191594 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 173845 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 211282 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 183853 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 156451 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 160680 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 151419 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 431147 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 173345 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
4.2 м/с
48 %
746 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

30 березня, 02:37 • 102913 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

30 березня, 03:28 • 106811 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

30 березня, 04:05 • 106263 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 60067 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

08:40 • 95006 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 282749 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 431138 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 479386 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 484413 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 390784 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 60067 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 191580 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 144438 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 137770 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 110878 перегляди
Актуальне
Франція оголосила режим найвищої готовності: пов'язує напад у школі з подіями на Близькому Сході

Франція оголосила режим найвищої готовності: пов'язує напад у школі з подіями на Близькому Сході

Київ • УНН

 • 590941 перегляди

КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Франція в п'ятницю підвищила рівень попередження до найвищого рівня після того, як чоловік чеченського походження зарізав вчителя і серйозно поранив двох інших дорослих у школі в місті Аррас на півночі країни внаслідок нападу з ножем, який перегукується з жахливим вбивством вчителя у 2020 році, пише УНН з посиланням на France 24.

Деталі

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен заявив, що Франція зараз перебуває в стані надзвичайної готовності, і що напад в Аррасі пов'язаний з подіями на Близькому Сході, де мирні жителі віткали з північної частини Гази напередодні ізраїльського наземного наступу в заблокованому анклаві після подій 7 жовтня, коли ХАМАС напав на Ізраїль.

Напад стався наступного дня після того, як президент Франції Еммануель Макрон закликав до єдності у своїй промові у прайм-тайм на тлі побоювань поширення впливу Ізраїлю та ХАМАС на Францію, де проживають найбільші у Європі мусульманська та єврейська громади.

Франція заборонила пропалестинські мітинги, але в четвер увечері проводилися спорадичні збори палестинської солідарності, які були розігнані поліцією, що застосувала сльозогінний газ та водомети.

Відвідуючи в п'ятницю місце нападу в Аррасі, Макрон висловив повагу вбитому вчителю, тіло якого все ще лежало під навісом, оточене калюжею крові.

"Ця школа була вражена варварством ісламістського тероризму", - сказав Макрон, додавши, що жертва "ймовірно, врятувала багато життів" своєю мужністю, намагаючись заблокувати нападника.

Макрон повідомив, що у п'ятницю сили безпеки запобігли другому нападу в іншому місці Франції, але не уточнив подробиць.

Підозрюваного у нападі Мохаммеда Могучкова, якому близько 20 років, заарештувала поліція.

Він родом з переважно мусульманського південнокавказького регіону росії, Чечні, і вже був внесений до французького національного реєстру, відомого як "Fiche S", як потенційна загроза безпеці, повідомило AFP джерело в поліції, і перебував під наглядом з боку внутрішньої розвідки Франції.

Могучков був затриманий у четвер для допиту за підозрою у радикалізмі, але слідчі не виявили ні зброї, ні погроз, ні ознак того, що він готував напад, сказав Дарманін.

Прокуратура повідомила, що за фактом нападу відкрито кримінальне провадження.

Доповнення

Напад стався майже через три роки після того, як 16 жовтня 2020 року чеченцем було обезголовлено вчителя Самуеля Паті біля його школи в передмісті Парижа.

Починаючи з 2015 року країна постраждала від серії нападів ісламістських екстремістів, у тому числі нападів смертників і збройних нападів у листопаді 2015 року у Парижі, відповідальність за які взяло угруповання "Ісламська держава" (ІД), у результаті яких загинуло 130 осіб.

Останніми роками спостерігалося відносне затишшя, хоча офіційні особи попереджали, що загроза залишається.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,121.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,829.78