Франція оголосила режим найвищої готовності: пов'язує напад у школі з подіями на Близькому Сході

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Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен заявив, що Франція зараз перебуває в стані надзвичайної готовності, і що напад в Аррасі пов'язаний з подіями на Близькому Сході, де мирні жителі віткали з північної частини Гази напередодні ізраїльського наземного наступу в заблокованому анклаві після подій 7 жовтня, коли ХАМАС напав на Ізраїль.

Напад стався наступного дня після того, як президент Франції Еммануель Макрон закликав до єдності у своїй промові у прайм-тайм на тлі побоювань поширення впливу Ізраїлю та ХАМАС на Францію, де проживають найбільші у Європі мусульманська та єврейська громади.

Франція заборонила пропалестинські мітинги, але в четвер увечері проводилися спорадичні збори палестинської солідарності, які були розігнані поліцією, що застосувала сльозогінний газ та водомети.

Відвідуючи в п'ятницю місце нападу в Аррасі, Макрон висловив повагу вбитому вчителю, тіло якого все ще лежало під навісом, оточене калюжею крові.

"Ця школа була вражена варварством ісламістського тероризму", - сказав Макрон, додавши, що жертва "ймовірно, врятувала багато життів" своєю мужністю, намагаючись заблокувати нападника.

Макрон повідомив, що у п'ятницю сили безпеки запобігли другому нападу в іншому місці Франції, але не уточнив подробиць.

Підозрюваного у нападі Мохаммеда Могучкова, якому близько 20 років, заарештувала поліція.

Він родом з переважно мусульманського південнокавказького регіону росії, Чечні, і вже був внесений до французького національного реєстру, відомого як "Fiche S", як потенційна загроза безпеці, повідомило AFP джерело в поліції, і перебував під наглядом з боку внутрішньої розвідки Франції.

Могучков був затриманий у четвер для допиту за підозрою у радикалізмі, але слідчі не виявили ні зброї, ні погроз, ні ознак того, що він готував напад, сказав Дарманін.

Прокуратура повідомила, що за фактом нападу відкрито кримінальне провадження.

Доповнення

Напад стався майже через три роки після того, як 16 жовтня 2020 року чеченцем було обезголовлено вчителя Самуеля Паті біля його школи в передмісті Парижа.

Починаючи з 2015 року країна постраждала від серії нападів ісламістських екстремістів, у тому числі нападів смертників і збройних нападів у листопаді 2015 року у Парижі, відповідальність за які взяло угруповання "Ісламська держава" (ІД), у результаті яких загинуло 130 осіб.

Останніми роками спостерігалося відносне затишшя, хоча офіційні особи попереджали, що загроза залишається.