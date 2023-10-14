Франция объявила режим наивысшей готовности: связывает нападение в школе с событиями на Ближнем Востоке

Детали

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что Франция сейчас находится в состоянии чрезвычайной готовности, и что нападение в Аррасе связано с событиями на Ближнем Востоке, где мирные жители бежали из северной части Газы в преддверии израильского наземного наступления в заблокированном анклаве после событий 7 октября, когда ХАМАС напал на Израиль.

Нападение произошло на следующий день после того, как президент Франции Эммануэль Макрон призвал к единству в своей речи в прайм-тайм на фоне опасений распространения влияния Израиля и ХАМАС на Францию, где проживают крупнейшие в Европе мусульманская и еврейская общины.

Франция запретила пропалестинские митинги, но в четверг вечером проводились спорадические собрания палестинской солидарности, которые были разогнаны полицией, применившей слезоточивый газ и водометы.

Посещая в пятницу место нападения в Аррасе, Макрон выразил уважение убитому учителю, тело которого все еще лежало под навесом, окруженное лужей крови.

"Эта школа была поражена варварством исламистского терроризма", - сказал Макрон, добавив, что жертва "вероятно, спасла много жизней" своим мужеством, пытаясь заблокировать нападавшего.

Макрон сообщил, что в пятницу силы безопасности предотвратили второе нападение в другом месте Франции, но не уточнил подробностей.

Подозреваемого в нападении Мохаммеда Могучкова, которому около 20 лет, арестовала полиция.

Он родом из преимущественно мусульманского южнокавказского региона россии, Чечни, и уже был внесен во французский национальный реестр, известный как "Fiche S", как потенциальная угроза безопасности, сообщил AFP источник в полиции, и находился под наблюдением со стороны внутренней разведки Франции.

Могучков был задержан в четверг для допроса по подозрению в радикализме, но следователи не обнаружили ни оружия, ни угроз, ни признаков того, что он готовил нападение, сказал Дарманен.

Прокуратура сообщила, что по факту нападения открыто уголовное производство.

Дополнение

Нападение произошло почти через три года после того, как 16 октября 2020 года чеченцем был обезглавлен учитель Самуэль Пати возле его школы в пригороде Парижа.

Начиная с 2015 года страна пострадала от серии нападений исламистских экстремистов, в том числе нападений смертников и вооружённых нападений в ноябре 2015 года в Париже, ответственность за которые взяла группировка "Исламское государство" (ИГ), в результате которых погибло 130 человек.

В последние годы наблюдалось относительное затишье, хотя официальные лица предупреждали, что угроза остается.