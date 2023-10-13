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У Франції чоловік напав на школу та вбив свою колишню вчительку

У Франції чоловік напав на школу та вбив свою колишню вчительку

Київ • УНН

 • 682773 перегляди

КИЇВ. 13 жовтня. УНН. У Франції сьогодні зранку в школі чоловік, який раніше там навчався, вбив вчительку ножем. Про це УНН повідомляє з посиланням на BFM TV.

Деталі

Цієї п'ятниці, 13 жовтня, близько 11 ранку за місцевим часом в середній школі Гамбетта в Аррасі, Франція, стався напад з ножем, під час якого загинула вчителька та ще кілька людей отримали поранення.

Повідомляється, що підозрюваний кричав «Аллах ахбар». Його затримала поліція та з’ясувала, що це колишній учень цього ліцею, якому зараз близько двадцяти років.

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