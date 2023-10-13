У Франції чоловік напав на школу та вбив свою колишню вчительку

Деталі

Цієї п'ятниці, 13 жовтня, близько 11 ранку за місцевим часом в середній школі Гамбетта в Аррасі, Франція, стався напад з ножем, під час якого загинула вчителька та ще кілька людей отримали поранення.

Повідомляється, що підозрюваний кричав «Аллах ахбар». Його затримала поліція та з’ясувала, що це колишній учень цього ліцею, якому зараз близько двадцяти років.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Іспанії підліток поранив ножем трьох вчителів і двох учнів