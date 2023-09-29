В Іспанії підліток поранив ножем трьох вчителів і двох учнів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Поліція Іспанії затримала підлітка, який у четвер поранив ножем трьох вчителів і двох учнів у школі. Інцидент стався в середній школі Херес-де-ла-Фронтера на півдні країни. Про це пише DW, передає УНН.
Деталі
Поліція повідомила, що підозрюваним був 14-річний підліток, який нібито почав неодноразово наносити ножові поранення працівникам школи та учням після початку уроків.
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"Поліція виявила підозрюваного на третьому поверсі. У нього були два ножі, якими він напав на трьох вчителів і двох студентів", — сказав речник поліції Адріан Домінгес з місця події, додавши, що студента доставили до поліцейської дільниці.
Регіональний міністр освіти Патрікасія дель Позо повідомила, що четверо постраждалих перебувають на лікуванні у медзакладі, а вчитель потребує операції на оці після ножового поранення.
«Я прошу бути дуже обережними, поки розслідування не буде завершено», — сказав Дель Позо в дописі на платформі соціальних мереж X (колишньому Twitter).
Доповнення
Невідомий студент розповів приватній телерадіокомпанії La Sexta, що підозрюваний нібито вибіг у задню частину класу, «кинув свій рюкзак на підлогу та витягнув ножі, а потім крикнув: «Я тебе вб’ю!»».
"Він бігав, ганявся за людьми, всі вийшли на майданчик", - додав він.
На місцевих телеканалах можна було побачити, як батьки поспішають до школи, яку оточила поліція.
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Іспанія має відносно низький рівень насильницької злочинності порівняно з іншими європейськими країнами.
За даними уряду Іспанії, у 2021 році рівень злочинності становив 41,4 інцидентів на 1000 осіб, і це був найнижчий показник за недавню історію.