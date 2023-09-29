В Испании подросток ранил ножом трех учителей и двух учеников
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Полиция Испании задержала подростка, который в четверг ранил ножом трех учителей и двух учеников в школе. Инцидент произошел в средней школе Херес-де-ла-Фронтера на юге страны. Об этом пишет DW, передает УНН.
Детали
Полиция сообщила, что подозреваемым был 14-летний подросток, который якобы начал неоднократно наносить ножевые ранения работникам школы и ученикам после начала уроков.
Цитата
"Полиция обнаружила подозреваемого на третьем этаже. У него были два ножа, которыми он напал на трех учителей и двух студентов", — сказал представитель полиции Адриан Домингес с места происшествия, добавив, что студента доставили в полицейский участок.
Региональный министр образования Патрикасия дель Позо сообщила, что четверо пострадавших находятся на лечении в медучреждении, а учитель нуждается в операции на глазу после ножевого ранения.
«Я прошу быть очень осторожными, пока расследование не будет завершено», — сказал Дель Позо в заметке на платформе социальных сетей X (бывшем Twitter).
Дополнение
Неизвестный студент рассказал частной телерадиокомпании La Sexta, что подозреваемый якобы выбежал в заднюю часть класса, «бросил свой рюкзак на пол и вытащил ножи, а затем крикнул: «Я тебя убью!»».
"Он бегал, гонялся за людьми, все вышли на площадку", - добавил он.
На местных телеканалах можно было увидеть, как родители спешат в школу, которую окружила полиция.
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Испания имеет относительно низкий уровень насильственной преступности по сравнению с другими европейскими странами.
По данным правительства Испании, в 2021 году уровень преступности составил 41,4 инцидентов на 1000 человек, и это был самый низкий показатель за недавнюю историю.