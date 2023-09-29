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В Испании подросток ранил ножом трех учителей и двух учеников

В Испании подросток ранил ножом трех учителей и двух учеников

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 сентября. УНН. Полиция Испании задержала подростка, который в четверг ранил ножом трех учителей и двух учеников в школе. Инцидент произошел в средней школе Херес-де-ла-Фронтера на юге страны. Об этом пишет DW, передает УНН.

Детали

Полиция сообщила, что подозреваемым был 14-летний подросток, который якобы начал неоднократно наносить ножевые ранения работникам школы и ученикам после начала уроков.

Цитата

"Полиция обнаружила подозреваемого на третьем этаже. У него были два ножа, которыми он напал на трех учителей и двух студентов", — сказал представитель полиции Адриан Домингес с места происшествия, добавив, что студента доставили в полицейский участок.

Региональный министр образования Патрикасия дель Позо сообщила, что четверо пострадавших находятся на лечении в медучреждении, а учитель нуждается в операции на глазу после ножевого ранения.

«Я прошу быть очень осторожными, пока расследование не будет завершено», — сказал Дель Позо в заметке на платформе социальных сетей X (бывшем Twitter).

Дополнение

Неизвестный студент рассказал частной телерадиокомпании La Sexta, что подозреваемый якобы выбежал в заднюю часть класса, «бросил свой рюкзак на пол и вытащил ножи, а затем крикнул: «Я тебя убью!»».

"Он бегал, гонялся за людьми, все вышли на площадку", - добавил он.

На местных телеканалах можно было увидеть, как родители спешат в школу, которую окружила полиция.

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Испания имеет относительно низкий уровень насильственной преступности по сравнению с другими европейскими странами.

По данным правительства Испании, в 2021 году уровень преступности составил 41,4 инцидентов на 1000 человек, и это был самый низкий показатель за недавнюю историю.

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