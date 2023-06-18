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Напад на школу в Уганді: терористи вбили близько 40 учнів

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Близько 40 учнів були вбиті у школі на заході Уганди повстанцями, пов'язаними з угрупованням "Ісламська держава", пише ВВС, передає УНН.

Напад на школу в Уганді: терористи вбили близько 40 учнів

Деталі 

У п'ятницю близько 23:30 п'ятеро бойовиків напали на середню школу Лубіріха в Мпондве.

За словами чиновників, вони проникли в гуртожиток, підпалювали та використовували мачете, щоб убити та калічити учнів.

Міністр інформації Уганди заявив, що підтверджено загибель 37 студентів, але не назвав їхній вік.

Двадцять із них зазнали нападу з мачете, а 17 згоріли до смерті, розповів ВВС Кріс Баріомунсі.

Шість учнів також були викрадені, щоб нести продукти, які повстанці вкрали зі шкільних магазинів, додав він. Потім бойовики повернулися через кордон до ДРК.

Деякі з тіл сильно обгоріли, і для їх ідентифікації потрібно буде провести ДНК-тести.

Вісім осіб після нападу залишаються у важкому стані.

Об’єднаним демократичним силам (ADF), які базуються в Демократичній Республіці Конго (ДРК), висунули звинувачення, ведеться розшук.

Доповнення 

У школі навчається понад 60 чоловік, більшість з яких так же і проживає.

За словами тих, хто вижив, повстанці кинули бомбу в гуртожиток після нападу. 

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив "жахливий вчинок" і закликав притягнути до відповідальності тих, хто за ним стоїть.

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