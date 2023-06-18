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Нападение на школу в Уганде: террористы убили около 40 учеников

Киев • УНН

 • 526712 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Около 40 учеников были убиты в школе на западе Уганды повстанцами, связанными с группировкой "Исламское государство", пишет ВВС, передает УНН.

Нападение на школу в Уганде: террористы убили около 40 учеников

Детали 

В пятницу около 23:30 пятеро боевиков напали на среднюю школу Лубириха в Мпондве.

По словам чиновников, они проникли в общежитие, поджигали и использовали мачете, чтобы убивать и калечить учеников.

Министр информации Уганды заявил, что подтверждена гибель 37 студентов, но не назвал их возраст.

Двадцать из них подверглись нападению с мачете, а 17 сгорели до смерти, рассказал ВВС Крис Бариомунси.

Шесть учеников также были похищены, чтобы нести продукты, которые повстанцы украли из школьных магазинов, добавил он. Затем боевики вернулись через границу в ДРК.

Некоторые из тел сильно обгорели, и для их идентификации потребуется провести ДНК-тесты.

Восемь человек после нападения остаются в тяжелом состоянии.

Объединенным демократическим силам (ADF), которые базируются в Демократической Республике Конго (ДРК), выдвинули обвинения, ведется розыск.

Дополнение 

В школе обучается более 60 человек, большинство из которых так же и проживает.

По словам выживших, повстанцы бросили бомбу в общежитие после нападения. 

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил "ужасный поступок" и призвал привлечь к ответственности тех, кто за ним стоит.

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