Нападение на школу в Уганде: террористы убили около 40 учеников
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Около 40 учеников были убиты в школе на западе Уганды повстанцами, связанными с группировкой "Исламское государство", пишет ВВС, передает УНН.
Детали
В пятницу около 23:30 пятеро боевиков напали на среднюю школу Лубириха в Мпондве.
По словам чиновников, они проникли в общежитие, поджигали и использовали мачете, чтобы убивать и калечить учеников.
Министр информации Уганды заявил, что подтверждена гибель 37 студентов, но не назвал их возраст.
Двадцать из них подверглись нападению с мачете, а 17 сгорели до смерти, рассказал ВВС Крис Бариомунси.
Шесть учеников также были похищены, чтобы нести продукты, которые повстанцы украли из школьных магазинов, добавил он. Затем боевики вернулись через границу в ДРК.
Некоторые из тел сильно обгорели, и для их идентификации потребуется провести ДНК-тесты.
Восемь человек после нападения остаются в тяжелом состоянии.
Объединенным демократическим силам (ADF), которые базируются в Демократической Республике Конго (ДРК), выдвинули обвинения, ведется розыск.
Дополнение
В школе обучается более 60 человек, большинство из которых так же и проживает.
По словам выживших, повстанцы бросили бомбу в общежитие после нападения.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил "ужасный поступок" и призвал привлечь к ответственности тех, кто за ним стоит.