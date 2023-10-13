Во Франции мужчина напал на школу и убил свою бывшую учительницу
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Во Франции сегодня утром в школе мужчина, который ранее там учился, убил учительницу ножом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на BFM TV.
Детали
В эту пятницу, 13 октября, около 11 утра по местному времени в средней школе Гамбетта в Аррасе, Франция, произошло нападение с ножом, во время которого погибла учительница и еще несколько человек получили ранения.
Сообщается, что подозреваемый кричал «Аллах ахбар». Его задержала полиция и выяснила, что это бывший ученик этого лицея, которому сейчас около двадцати лет.
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