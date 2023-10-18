В Берлине неизвестные бросили коктейли Молотова в здание еврейской общины

Детали

В ночь на среду 18 октября, как сообщается, неизвестные бросили две бутылки с коктейлем Молотова в здание на Брунненштрассе в Берлин-Митте, где расположены различные заведения еврейской общины. Как сообщается, к ним относятся синагога, помещение школы и детский сад. О попытке поджога сообщили представители пострадавшей общины - сообщество Kahal Adass Jisroel подтвердило на платформе X подробности дерзкого случая.

Бутылки с зажигательной смесью были исправными и сгорели, однако здание не загорелось. По данным немецких СМИ, пострадавших нет.

Как отмечается, комиссар Берлина по антисемитизму опасается дальнейших актов насилия.

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УНН сообщал, что Франция объявила режим наивысшей готовности после нападения в школе, которое в стране связывают с событиями на Ближнем Востоке.

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