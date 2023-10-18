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В Берлине неизвестные бросили коктейли Молотова в здание еврейской общины

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 октября. УНН. В центральном районе Берлина неизвестные бросили две бутылки с коктейлем Молотова в здание, где расположены различные заведения еврейской общины. О попытке поджога, ссылаясь на сообщение сообщества Kahal Adass Yisroel в сети X, пишет издание Der Tagesspiegel, передает УНН.

В Берлине неизвестные бросили коктейли Молотова в здание еврейской общины

Детали

В ночь на среду 18 октября, как сообщается, неизвестные бросили две бутылки с коктейлем Молотова в здание на Брунненштрассе в Берлин-Митте, где расположены различные заведения еврейской общины. Как сообщается, к ним относятся синагога, помещение школы и детский сад. О попытке поджога сообщили представители пострадавшей общины - сообщество Kahal Adass Jisroel подтвердило на платформе X подробности дерзкого случая.

Бутылки с зажигательной смесью были исправными и сгорели, однако здание не загорелось. По данным немецких СМИ, пострадавших нет.

Как отмечается, комиссар Берлина по антисемитизму опасается дальнейших актов насилия.

Ранее

УНН сообщал, что Франция объявила режим наивысшей готовности после нападения в школе, которое в стране связывают с событиями на Ближнем Востоке.

pic.twitter.com/f8tEdD9mpd

— Kahal Adass Jisroel (@KAJ_Berlin) 18 октября 2023

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