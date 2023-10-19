Пропалестинские демонстранты в Берлине забросали полицию камнями

Детали

Несмотря на запрет пропалестинских демонстраций в Берлине, вечером в среду, 18 октября, в столичном районе Нойкельн, снова собрались протестующие. В результате акция закончилась столкновениями с полицией, которые продолжались несколько часов.

Беспорядки на улице Зонненалле стихли лишь поздно вечером. Демонстранты бросали в полицейских камни и бутылки, а также обстреливали их пиротехникой. В результате этого пострадали несколько сотрудников, сообщили в берлинской полиции. "Ситуация на севере Нойкельна остается напряженной", - заявила глава полиции Берлина Барбара Словик.

По сообщению полиции, всего в ходе несанкционированных акций были задержаны десятки людей. Отмечается, что на демонстрациях "царила агрессивная атмосфера", участники скандировали: "Свободу Палестине". Они также поджигали предметы на улицах и использовали пиротехнику, из-за чего на балконе одного из домов начался пожар.

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