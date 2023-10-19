Пропалестинские демонстранты в Берлине забросали полицию камнями

$41.080.11
45.050.50
ukru
Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский
12:22 • 16002 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
10:26 • 89663 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 52093 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 75092 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 214769 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 74770 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 123963 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 167779 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 155706 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 155586 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
5.4м/с
41%
Популярные новости

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 96298 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

8 апреля, 06:39 • 91224 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 136941 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 62179 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 14699 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 89727 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 137506 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 214840 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 271149 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 322578 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Денис Шмыгаль

Барт Де Вевер

Алексей Чернышов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Бельгия

Китай

Реклама
УНН Lite

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 6594 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 14974 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 62541 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 56654 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 55097 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

DJI Mavic

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Нью-Йорк Таймс

Пропалестинские демонстранты в Берлине забросали полицию камнями

Киев • УНН

 • 271959 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. В столице Германии Берлине участники несанкционированных пропалестинских акций, где живет большое количество арабских мигрантов, забросали полицейских камнями, бутылками, а также запускали по ним пиротехнику. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Пропалестинские демонстранты в Берлине забросали полицию камнями

Детали

Несмотря на запрет пропалестинских демонстраций в Берлине, вечером в среду, 18 октября, в столичном районе Нойкельн, снова собрались протестующие. В результате акция закончилась столкновениями с полицией, которые продолжались несколько часов.

Беспорядки на улице Зонненалле стихли лишь поздно вечером. Демонстранты бросали в полицейских камни и бутылки, а также обстреливали их пиротехникой. В результате этого пострадали несколько сотрудников, сообщили в берлинской полиции. "Ситуация на севере Нойкельна остается напряженной", - заявила глава полиции Берлина Барбара Словик.

По сообщению полиции, всего в ходе несанкционированных акций были задержаны десятки людей. Отмечается, что на демонстрациях "царила агрессивная атмосфера", участники скандировали: "Свободу Палестине". Они также поджигали предметы на улицах и использовали пиротехнику, из-за чего на балконе одного из домов начался пожар.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Берлине неизвестные бросили коктейли Молотова в здание еврейской общины

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$64.53
Bitcoin
$79,837.90
S&P 500
$5,240.38
Tesla
$245.15
Газ TTF
$36.45
Золото
$3,017.40
Ethereum
$1,571.04