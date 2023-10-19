Пропалестинские демонстранты в Берлине забросали полицию камнями
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. В столице Германии Берлине участники несанкционированных пропалестинских акций, где живет большое количество арабских мигрантов, забросали полицейских камнями, бутылками, а также запускали по ним пиротехнику. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Детали
Несмотря на запрет пропалестинских демонстраций в Берлине, вечером в среду, 18 октября, в столичном районе Нойкельн, снова собрались протестующие. В результате акция закончилась столкновениями с полицией, которые продолжались несколько часов.
Беспорядки на улице Зонненалле стихли лишь поздно вечером. Демонстранты бросали в полицейских камни и бутылки, а также обстреливали их пиротехникой. В результате этого пострадали несколько сотрудников, сообщили в берлинской полиции. "Ситуация на севере Нойкельна остается напряженной", - заявила глава полиции Берлина Барбара Словик.
По сообщению полиции, всего в ходе несанкционированных акций были задержаны десятки людей. Отмечается, что на демонстрациях "царила агрессивная атмосфера", участники скандировали: "Свободу Палестине". Они также поджигали предметы на улицах и использовали пиротехнику, из-за чего на балконе одного из домов начался пожар.
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