Через проблеми безпеки: Ізраїль наблизився до закриття трансляції в країні каналу Al Jazeera
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Уряд Ізраїлю схвалив правила, які дозволять в країні тимчасово закривати іноземні канали новин під час надзвичайного стану. Серед мовників, що завдають шкоду безпеці держави, урядом Ізраїлю розглядається канал новин Al Jazeera. Про це повідомляє УНН, з посиланням на публікацію The Times of Israel.
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Ізраїльський уряд оголосив у п’ятницю, 20 жовтня, що схвалив надзвичайні правила, які закривають мовники, які завдають шкоди безпеці держави. Міністр зв'язку країни Шломо Кархі погодив ухвалення цих правил, згадавши про закриття каналу новин Al Jazeera, який, на його думку, завдав шкоди національній безпеці.
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«Ізраїль перебуває у стані війни на землі, у повітрі, на морі та на фронті публічної дипломатії. Ми жодним чином не дозволимо трансляцій, які завдають шкоди безпеці держави… Трансляції та репортажі Al Jazeera є підбурюванням проти Ізраїлю, допомагають ХАМАС-ІДІЛ та терористичним організаціям у їхній пропаганді та заохочують до насильства проти Ізраїлю», – заявив Кархі.
Якщо ініціативу схвалить міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант і схвалить Статутний кабінет безпеки, це означатиме закриття місцевого бюро катарської телекомпанії Al Jazeera.
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