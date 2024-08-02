В Киевской области произошел взрыв в доме в Белой Церкви, из-за подрыва гранаты погибла женщина, задержали ее мужа, полицейские начали расследование, сообщили в ГУНП в Киевской области в пятницу, пишет УНН.

Детали

"57-летний мужчина во время ссоры с женой в частном доме в Белой Церкви бросил гранату "РГД-5". В результате взрыва погибла его жена, сам он и их 36-летний сын получили ранения. Подозреваемый был в состоянии алкогольного опьянения", - сообщили в полиции в Telegram.

Отмечается, что мужчина задержан и помещен в изолятор. Ему предъявлено подозрение за покушение на убийство и незаконное обращение с боеприпасами. За эти преступления мужчине грозит до 15 лет заключения.

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