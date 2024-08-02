Киев • УНН
36-летний мужчина пришел в общежитие, где живет его бывшая девушка, и угрожал взорвать гранату. Спецназовцы задержали злоумышленника, изъяв у него боевую гранату Ф-1.
В Чернигове мужчина пришел в общежитие, где живет его бывшая девушка, и угрожал взорвать гранату, спецназовцы его задержали, сообщили в ГУНП в Черниговской области, пишет УНН.
Детали
"36-летний местный житель пришел в общежитие, где живет его бывшая девушка, и угрожал взорвать боеприпас. Полицейские изъяли гранату и направили на экспертизу", - сообщили в полиции.
Как отмечается, инцидент произошел 1 августа около 17:00. "В полицию поступило сообщение от жительницы общежития в Чернигове о том, что нетрезвый мужчина с гранатой в руках угрожает убийством ей и дочери", - отметили правоохранители.
На место прибыли спецназовцы, удалось предотвратить угрозу взрыва - злоумышленника задержали и изъяли у него опасный боеприпас. Предварительно, это боевая граната Ф-1. Полицейские устанавливают происхождение гранаты.
"Во время проверки нарушителя на состояние опьянения прибор Драгер показал 2,15 промилле", - говорится в сообщении.
По данному факту расследуются уголовные производства по ч. 1 ст. 129 Уголовного кодекса Украины (угроза убийством) и по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Задержанного поместили в изолятор временного содержания, за содеянное ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.
У Хмельницькому чоловік погрожував підірвати на вулиці гранату, його арештували - прокуратура1 августа 2024, 10:59 • 10810 просмотров