В Чернигове мужчина пришел в общежитие, где живет его бывшая девушка, и угрожал взорвать гранату, спецназовцы его задержали, сообщили в ГУНП в Черниговской области, пишет УНН.

Детали

"36-летний местный житель пришел в общежитие, где живет его бывшая девушка, и угрожал взорвать боеприпас. Полицейские изъяли гранату и направили на экспертизу", - сообщили в полиции.

Как отмечается, инцидент произошел 1 августа около 17:00. "В полицию поступило сообщение от жительницы общежития в Чернигове о том, что нетрезвый мужчина с гранатой в руках угрожает убийством ей и дочери", - отметили правоохранители.

На место прибыли спецназовцы, удалось предотвратить угрозу взрыва - злоумышленника задержали и изъяли у него опасный боеприпас. Предварительно, это боевая граната Ф-1. Полицейские устанавливают происхождение гранаты.

"Во время проверки нарушителя на состояние опьянения прибор Драгер показал 2,15 промилле", - говорится в сообщении.

По данному факту расследуются уголовные производства по ч. 1 ст. 129 Уголовного кодекса Украины (угроза убийством) и по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Задержанного поместили в изолятор временного содержания, за содеянное ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

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