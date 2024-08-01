20-летний хмельничанин угрожал взорвать гранату во время ссоры на улице, ему сообщено о подозрении и избрана мера пресечения, сообщили в Хмельницкой областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

Происшествие произошло 29 июля в областном центре.

«Находясь в одном из дворов многоквартирного дома в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемый начал выяснять отношения с собственной матерью. Во время ссоры достал гранату и, держа ее в руках, угрожал взорвать», - сообщили в прокуратуре в Facebook.

Полицию вызвала сестра мужчины, которая живет по соседству и стала свидетелем происшествия.

Правоохранители задержали мужчину и изъяли опасный боеприпас.

20-летнему мужчине сообщено о подозрении в незаконном приобретении, ношении и хранении гранаты, без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

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