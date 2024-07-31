В Херсоне в результате взрыва гранаты есть погибший и травмированные: полиция устанавливает обстоятельства происшествия. Об этом сообщили в Национальной полиции, передает УНН.

Детали

Происшествие произошло сегодня вечером в Центральном районе города. Известно, что 48-летний херсонец бросил на площадке возле одного из магазинов, где отдыхали граждане, гранату. В результате взрыва один человек погиб и пятеро мужчин получили ранения различной степени тяжести. Сейчас злоумышленник задержан. На месте происшествия проводятся необходимые следственные мероприятия.

Как рассказал начальник Херсонского районного управления полиции Херсонщины Александр Рогожин, около 19:20 на спецлинию «102» поступило сообщение, что в микрорайоне «Северный» на площадке возле одного из магазинов произошел взрыв.

В результате чего были ранены граждане и один человек погиб. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа Херсонского районного управления полиции, сотрудники уголовного розыска, патрульная полиция.

Дополнение

На месте полицейские установили, что на площадку, где отдыхали пятеро граждан, зашел неизвестный мужчина. Во время общения отдыхающих с незнакомцем между ними возникло недоразумение. После чего последний ушел и через несколько минут вернулся и бросил гранату.

В результате взрыва погиб 69-летний пенсионер. Также пятеро мужчин в возрасте от 32 до 41 года получили ранения различной степени тяжести. Злоумышленник с места происшествия скрылся в неизвестном направлении. сообщили в полиции.

Принятыми первоочередными следственно-розыскными мероприятиями оперативники уголовного розыска в течение нескольких минут установили личность злоумышленника. Его задержали по месту жительства.

Им оказался 48-летний местный житель. Сейчас продолжаются необходимые следственные действия.

Предварительная квалификация преступления - ч. 3 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 «Умышленное убийство», ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины.

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