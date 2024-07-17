В ночь на 16 июля неизвестный взорвал гранату в жилом квартале Днепровского района столицы. Киевские правоохранители уже задержали подозреваемого. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Нацполиции.

Детали

В ведомстве рассказали, что 16 июля, около часа ночи поступило сообщение о том, что в одном из дворов произошел взрыв, в результате которого были повреждены припаркованный автомобиль и окна на первом и втором этаже многоквартирного дома.

Пострадавших в результате инцидента нет.

По указанному адресу оперативный дежурный немедленно направил следственно-оперативную группу главного и территориального управлений полиции, взрывотехников и кинолога со служебной собакой. На месте происшествия правоохранители выяснили, что взрыв произошел в результате подрыва боевой гранаты.

Проведенными первоочередными оперативными мероприятиями полицейские установили и задержали нарушителя - им оказался 26-летний местный житель. Полицейские выяснили, что злоумышленник взял гранату у 36-летнего знакомого и взорвал ее. По месту жительства товарища правоохранители провели обыск, где изъяли гранатометные выстрелы "ВОГ" и патроны различного калибра. Полицейские его также задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального Кодекса Украины - резюмировали в Нацполиции.

Отмечается, что сейчас начаты уголовные производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с боевыми припасами).

Следователи Днепровского управления полиции готовят задержанным сообщение о подозрении и будут ходатайствовать перед судом о том, чтобы фигуранты на время следствия находились под стражей.

Фигурантам грозит от двух до семи лет лишения свободы.

Напомним

7 июля сообщалось, что в Луцке на улице Ковельской неизвестный мужчина из окна автомобиля бросил в людей гранату. Впоследствии правоохранители установили человека, который 7 июля бросил гранату на проезжую часть в Луцке, и задержали мужчину.