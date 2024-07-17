Киев • УНН
16 июля 26-летний киевлянин взорвал гранату в жилом районе, повредив автомобиль и окна квартиры, но никто не пострадал. Правоохранители уже задержали мужчину - ему предъявили обвинения в хулиганстве и незаконном обращении с боеприпасами.
В ночь на 16 июля неизвестный взорвал гранату в жилом квартале Днепровского района столицы. Киевские правоохранители уже задержали подозреваемого. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Нацполиции.
Детали
В ведомстве рассказали, что 16 июля, около часа ночи поступило сообщение о том, что в одном из дворов произошел взрыв, в результате которого были повреждены припаркованный автомобиль и окна на первом и втором этаже многоквартирного дома.
Пострадавших в результате инцидента нет.
По указанному адресу оперативный дежурный немедленно направил следственно-оперативную группу главного и территориального управлений полиции, взрывотехников и кинолога со служебной собакой. На месте происшествия правоохранители выяснили, что взрыв произошел в результате подрыва боевой гранаты.
Проведенными первоочередными оперативными мероприятиями полицейские установили и задержали нарушителя - им оказался 26-летний местный житель. Полицейские выяснили, что злоумышленник взял гранату у 36-летнего знакомого и взорвал ее. По месту жительства товарища правоохранители провели обыск, где изъяли гранатометные выстрелы "ВОГ" и патроны различного калибра. Полицейские его также задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального Кодекса Украины
Отмечается, что сейчас начаты уголовные производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с боевыми припасами).
Следователи Днепровского управления полиции готовят задержанным сообщение о подозрении и будут ходатайствовать перед судом о том, чтобы фигуранты на время следствия находились под стражей.
Фигурантам грозит от двух до семи лет лишения свободы.
Напомним
7 июля сообщалось, что в Луцке на улице Ковельской неизвестный мужчина из окна автомобиля бросил в людей гранату. Впоследствии правоохранители установили человека, который 7 июля бросил гранату на проезжую часть в Луцке, и задержали мужчину.