В Белгороде было шумно: сообщают о жертвах - росСМИ
В сообщениях местных телеграм-каналов белгорода рф говорится о том, что после сирены воздушной тревоги на улице появился дым и что по меньшей мере 6 человек погибли и 10 получили ранения.
Ракетная атака рф на Великий Бурлук унесла жизни уже 5 человек
В результате российской ракетной атаки С-300 на село Великий Бурлук в Харьковской области 14 февраля количество погибших возросло до 5 человек, в том числе 3 женщин и 2 мужчин, еще 5 получили ранения, спасатели продолжали разбирать завалы.
Воздушные силы: не исключено, что сегодня рф могла атаковать Украину ракетами КНДР
Представитель Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины не исключил, что россия использовала северокорейские ракеты КН-23 для сегодняшней атаки на Украину.
В алтайском крае произошел взрыв на заводе "роскосмоса" - росСМИ
На российском оборонном предприятии в Алтайском крае произошел взрыв, местные жители сообщают, что почувствовали мощную ударную волну, от которой дрожали стекла.
Британия поставит Украине тысячи БПЛА - министр обороны Шаппс
Великобритания поставит тысячи беспилотников в Украину в рамках пакета помощи на сумму 200 миллионов фунтов стерлингов, чтобы помочь Украине защититься от России и обеспечить поражение путина.
На пенсии и другие выплаты в январе ушло 37 млрд грн, их осуществляют вовремя и в полном объеме - Минфин
Правительство Украины выделило 37 млрд грн на социальные выплаты в январе 2024 года, в том числе 20,9 млрд грн на пенсии и 4,7 млрд грн на льготы и субсидии, и выплаты были осуществлены вовремя и в полном объеме.
Энергетики вернули свет более 42 тысячам потребителей, продолжается восстановление сетей и оборудования - Минэнерго
Энергетики восстановили электроснабжение для более 42 000 потребителей, в то время, как во многих пострадавших от ракетного обстрела регионах Украины продолжается ремонт поврежденных сетей и оборудования.
В Воздушных силах предупредили о повторных пусках вражеских ракет
ВС ВС Украины предупредили о запусках вражеских ракет и угрозе баллистических ракетных атак со стороны Белгородской области россии.
Поставки и эвакуация в Авдеевку затруднена, но задействована запасная логистическая артерия - Лиховой
Украинские войска маневрируют в Авдеевке для перемещения на более выгодные позиции, сталкиваясь с проблемами с путями снабжения и эвакуации, но при этом используется резервная логистическая артерия.
Операция "Перун": для оправдания агрессии против Украины россияне начали активно привлекать иностранные СМИ
По данным украинской разведки, россияне начали активную фазу информационной операции "Перун" по привлечению иностранных СМИ к оправданию агрессии против Украины и освещению ситуации в выгодном для кремля свете.