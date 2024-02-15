В Белгороде было шумно: сообщают о жертвах - росСМИ

В российском белгороде сегодня утром было шумно. После объявления ракетной опасности в городе виднелся дым, есть информация о жертвах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Детали

Около 11:18 в белгороде и районе была объявлена ракетная опасность.

После чего, по данным местных Telegram-каналов, на улице Спортивной появился дым.

В пабликах уже сообщают о якобы погибших. По подтвержденной информации, известно о по меньшей мере 6 погибших и 10 раненых.

Официальных комментариев пока нет.

На фото и видео в соцсетях видно поврежденный ТРЦ.

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