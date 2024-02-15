В Белгороде было шумно: сообщают о жертвах - росСМИ

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Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

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Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
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Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

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Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
14.02.24  •  156914 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  185131 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  231483 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

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Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  238745 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  225309 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  324871 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

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Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  356957 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

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В Белгороде было шумно: сообщают о жертвах - росСМИ

В сообщениях местных телеграм-каналов белгорода рф говорится о том, что после сирены воздушной тревоги на улице появился дым и что по меньшей мере 6 человек погибли и 10 получили ранения.

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В Белгороде было шумно: сообщают о жертвах - росСМИ

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В результате российской ракетной атаки С-300 на село Великий Бурлук в Харьковской области 14 февраля количество погибших возросло до 5 человек, в том числе 3 женщин и 2 мужчин, еще 5 получили ранения, спасатели продолжали разбирать завалы.

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Ракетная атака рф на Великий Бурлук унесла жизни уже 5 человек

Воздушные силы: не исключено, что сегодня рф могла атаковать Украину ракетами КНДР

Представитель Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины не исключил, что россия использовала северокорейские ракеты КН-23 для сегодняшней атаки на Украину.

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Воздушные силы: не исключено, что сегодня рф могла атаковать Украину ракетами КНДР

В алтайском крае произошел взрыв на заводе "роскосмоса" - росСМИ

На российском оборонном предприятии в Алтайском крае произошел взрыв, местные жители сообщают, что почувствовали мощную ударную волну, от которой дрожали стекла.

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В алтайском крае произошел взрыв на заводе "роскосмоса" - росСМИ

Британия поставит Украине тысячи БПЛА - министр обороны Шаппс

Великобритания поставит тысячи беспилотников в Украину в рамках пакета помощи на сумму 200 миллионов фунтов стерлингов, чтобы помочь Украине защититься от России и обеспечить поражение путина.

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Британия поставит Украине тысячи БПЛА - министр обороны Шаппс

На пенсии и другие выплаты в январе ушло 37 млрд грн, их осуществляют вовремя и в полном объеме - Минфин

Правительство Украины выделило 37 млрд грн на социальные выплаты в январе 2024 года, в том числе 20,9 млрд грн на пенсии и 4,7 млрд грн на льготы и субсидии, и выплаты были осуществлены вовремя и в полном объеме.

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Энергетики вернули свет более 42 тысячам потребителей, продолжается восстановление сетей и оборудования - Минэнерго

Энергетики восстановили электроснабжение для более 42 000 потребителей, в то время, как во многих пострадавших от ракетного обстрела регионах Украины продолжается ремонт поврежденных сетей и оборудования.

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Энергетики вернули свет более 42 тысячам потребителей, продолжается восстановление сетей и оборудования - Минэнерго

В Воздушных силах предупредили о повторных пусках вражеских ракет

ВС ВС Украины предупредили о запусках вражеских ракет и угрозе баллистических ракетных атак со стороны Белгородской области россии.

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В Воздушных силах предупредили о повторных пусках вражеских ракет

Поставки и эвакуация в Авдеевку затруднена, но задействована запасная логистическая артерия - Лиховой

Украинские войска маневрируют в Авдеевке для перемещения на более выгодные позиции, сталкиваясь с проблемами с путями снабжения и эвакуации, но при этом используется резервная логистическая артерия.

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Поставки и эвакуация в Авдеевку затруднена, но задействована запасная логистическая артерия - Лиховой

Операция "Перун": для оправдания агрессии против Украины россияне начали активно привлекать иностранные СМИ

По данным украинской разведки, россияне начали активную фазу информационной операции "Перун" по привлечению иностранных СМИ к оправданию агрессии против Украины и освещению ситуации в выгодном для кремля свете.

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Операция "Перун": для оправдания агрессии против Украины россияне начали активно привлекать иностранные СМИ