У бєлгороді було гучно: повідомляють про жертви - росЗМІ
Київ • УНН
У повідомленнях місцевих телеграм-каналів бєлгорода рф йдеться про те, що після сирени повітряної тривоги на вулиці з'явився дим і що щонайменше 6 людей загинули і 10 отримали поранення.
У російському бєлгороді сьогодні вранці було гучно. Після оголошення ракетної небезпеки у місті виднівся дим, є інформація про жертви. Про це УНН повідомляє із посиланням на місцеві Telegram-канали.
Деталі
Близько 11: 18 у бєлгороді та районі було оголошено ракетну небезпеку.
Після чого, за даними місцевих Telegram-каналів, на вулиці Спортивній віднівся дим.
У пабліках вже повідомляють про нібито загиблих. За підтвердженою інформацією, відімо про щонайменше 6 загиблих та 10 поранених.
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На фото та відео у соцмережах видно пошкоджений ТРЦ.
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