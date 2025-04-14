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В Бельгии задержан индийский бизнесмен за мошенничество на $2 миллиарда

Киев • УНН

 • 2994 просмотра

Индийского ювелира Мехула Чокси задержали в Бельгии по подозрению в мошенничестве на 2 миллиарда долларов. Он является ключевой фигурой скандала с Национальным банком Пенджаба.

В Бельгии задержан индийский бизнесмен за мошенничество на $2 миллиарда

В Бельгии задержан индийский предприниматель, подозреваемый в причастности к масштабному банковскому мошенничеству на сумму 2 миллиарда долларов. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

По информации, индийский бизнесмен и ювелир Мехул Чокcи стал ключевой фигурой в скандале, связанном с Национальным банком Пенджаба.

Чокcи, как и его племянник Нирав Моди, обвиняется в крупнейшей финансовой афере в истории индийских банков.

65-летний бизнесмен был арестован бельгийской полицией по запросу Центрального бюро расследований Индии (CBI).

Ожидается, что Чокcи будет экстрадирован в Индию, поскольку между странами есть соглашение об экстрадиции. Уже подан официальный запрос на его передачу.

Несмотря на задержание, Чокcи намерен обратиться в суд с требованием об освобождении под залог, мотивируя это ухудшением состояния здоровья. 

Добавим

Ранее было проинформировано, что другой чиновник одной из общественных организаций собирал в Бельгии деньги якобы для помощи украинскому конному спорту, а на самом деле обогащался сам. Согласно информации, из 790 тысяч евро пожертвований он присвоил 4 миллиона гривен на собственные нужды.

Присвоил 4 млн грн благотворительной помощи конному спорту: правоохранители разоблачили афериста17.12.24, 01:58 • 19213 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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