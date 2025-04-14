У Бельгії затримано індійського бізнесмена за шахрайство на $2 мільярди
Київ • УНН
Індійського ювеліра Мехула Чоксі затримали в Бельгії за підозрою у шахрайстві на 2 мільярди доларів. Він є ключовою фігурою скандалу з Національним банком Пенджабу.
У Бельгії затримано індійського підприємця, якого підозрюють у причетності до масштабного банківського шахрайства на суму 2 мільярди доларів. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Деталі
За інформацією, індійський бізнесмен і ювелір Мехул Чоксі став ключовою фігурою у скандалі, пов’язаному з Національним банком Пенджабу.
Чоксі, як і його племінник Нірав Моді, звинувачується у найбільшій фінансовій афері в історії індійських банків.
65-річний бізнесмен був заарештований бельгійською поліцією за запитом Центрального бюро розслідувань Індії (CBI).
Очікується, що Чоксі буде екстрадований до Індії, оскільки між країнами є угода про екстрадицію. Вже подано офіційний запит на його передачу.
Незважаючи на затримання, Чоксі має намір звернутися до суду з вимогою про звільнення під заставу, мотивуючи це погіршеним станом здоров’я.
Додамо
Раніше було поінформовано, що інший посадовець однієї з громадських організацій збирав у Бельгії гроші начебто для допомоги українському кінному спорту, а насправді збагачувався сам. Згідно з інформацією, з 790 тисяч євро пожертв він привласнив 4 мільйони гривень на власні потреби.
Привласнив 4 млн грн благодійної допомоги кінному спорту: правоохоронці викрили афериста 17.12.24, 01:58 • 19213 переглядiв