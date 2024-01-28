В Бельгии разбился пассажирский самолет, два человека погибли

Небольшой пассажирский самолет разбился неподалеку от аэродрома Спа. Самолет, заходя на посадку, врезался в автомобиль, который стоял вдоль шоссе. Двое пассажиров самолета погибли, водитель успел выйти из своего автомобиля, что спасло ему жизнь. Об этом сообщает бельгийское издание RTBF.be, пишет УНН.

Детали

Как сообщает издание, небольшой пассажирский самолет с двумя людьми на борту разбился неподалеку от аэродрома Спа, когда пытался приземлиться.

Маневр был затруднен из-за ветра, который был достаточно сильный. Пилот не успел на посадку и хотел обойти, но было поздно. Самолет врезался в автомобиль, который стоял вдоль шоссе. Самолет и автомобиль быстро вспыхнули. Оба пассажира самолета погибли. К счастью, водитель легковушки успел выйти из своего автомобиля, когда произошла авария. Именно это спасло ему жизнь, - говорится в сообщении.

На месте происшествия прибыли пожарные, местная полиция, экологическая полиция, гражданская защита, и службы губернатора. Также была перекрыта для движения дорога, на которой упал самолет.

Напомним

В чилийском регионе Мауле пожарный самолет, зацепил линию электропередач и столкнулся с автомобилями на шоссе. В результате авиакатастрофы погиб один пилот, еще четыре человека получили ранения.

В США у побережья Калифорнии упал в океан небольшой самолет