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В Бельгії розбився пасажирський літак, двоє людей загинули

В Бельгії розбився пасажирський літак, двоє людей загинули

Київ • УНН

 • 35705 перегляди

Невеликий пасажирський літак з двома людьми на борту розбився вранці в неділю неподалік від аеродрому бельгійського міста Спа.

Невеликий пасажирський літак розбився неподалік аеродрому Спа. Літак, заходячи на посадку, врізався в автомобіль, який стояв уздовж шосе. Двоє пасажирів літака загинули, водій встиг вийти зі свого автомобіля, що врятувало йому життя. Про це повідомляє бельгійське видання RTBF.be, пише УНН.

Деталі

Як повідомляє видання, невеликий пасажирський літак з двома людьми на борту розбився неподалік аеродрому Спа, коли намагався приземлитися.

Маневр був ускладнений через вітер, який був досить сильний. Пілот не встиг на посадку і хотів обійти, але було пізно. Літак врізався в автомобіль, який стояв уздовж шосе. Літак і автомобіль швидко спалахнули. Обидва пасажири літака загинули. На щастя, водій легковика встиг вийти зі свого автомобіля, коли сталася аварія. Саме це врятувало йому життя,

- йдеться у повідомленні.

На місці події прибули пожежники, місцева поліція, екологічна поліція, цивільний захист, і служби губернатора. Також була перекрита для руху дорога, на якій впав літак.

Нагадаємо

В чилійському регіоні Мауле пожежний літак, зачепив лінію електропередач і зіткнувся з автомобілями на шосе. В результаті авіакатастрофи загинув один пілот, ще четверо людей отримали поранення.

У США біля узбережжя Каліфорнії впав в океан невеликий літак15.01.24, 17:47 • 23224 перегляди

Павло Башинський

Павло Башинський

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