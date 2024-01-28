В Бельгії розбився пасажирський літак, двоє людей загинули
Київ • УНН
Невеликий пасажирський літак з двома людьми на борту розбився вранці в неділю неподалік від аеродрому бельгійського міста Спа.
Невеликий пасажирський літак розбився неподалік аеродрому Спа. Літак, заходячи на посадку, врізався в автомобіль, який стояв уздовж шосе. Двоє пасажирів літака загинули, водій встиг вийти зі свого автомобіля, що врятувало йому життя. Про це повідомляє бельгійське видання RTBF.be, пише УНН.
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Як повідомляє видання, невеликий пасажирський літак з двома людьми на борту розбився неподалік аеродрому Спа, коли намагався приземлитися.
Маневр був ускладнений через вітер, який був досить сильний. Пілот не встиг на посадку і хотів обійти, але було пізно. Літак врізався в автомобіль, який стояв уздовж шосе. Літак і автомобіль швидко спалахнули. Обидва пасажири літака загинули. На щастя, водій легковика встиг вийти зі свого автомобіля, коли сталася аварія. Саме це врятувало йому життя,
На місці події прибули пожежники, місцева поліція, екологічна поліція, цивільний захист, і служби губернатора. Також була перекрита для руху дорога, на якій впав літак.
Нагадаємо
В чилійському регіоні Мауле пожежний літак, зачепив лінію електропередач і зіткнувся з автомобілями на шосе. В результаті авіакатастрофи загинув один пілот, ще четверо людей отримали поранення.
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