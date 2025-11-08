В Бельгии 17-летним подросткам направили письма с призывом добровольно проходить военную службу
Киев • УНН
Министерство обороны Бельгии разослало 149 тысяч писем 17-летним подросткам с призывом вступать в армию.
Минобороны Бельгии направило 17-летним бельгийцам 149 тысяч писем с призывами идти в армию. Об этом сообщил министр обороны Бельгии Тео Франкен, передает УНН.
Вчера было отправлено 149 000 писем. Всех 17-летних подростков страны поощряют вступать в армию в целом и в частности добровольно проходить военную службу. Поехали!
Напомним
4 ноября воздушное пространство Бельгии частично закрыли из соображений безопасности после сообщения о пролете нескольких групп БпЛА в небе над страной, в частности в районе аэропортов Брюсселя и Льежа. Рейсы перенаправили в Маастрихт.